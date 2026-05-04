中東情勢の影響で流通の一部に混乱が見られる化学原料のナフサについて、高市早苗首相は2026年4月30日の関係閣僚会議で「流通に目詰まりがある」と供給不安の解消に向けて関係大臣に迅速かつ丁寧な対応を求めた。ナフサ不足の不安から、すでに食品の包装容器が手に入らないとの声も出ており、政府は沈静化に躍起だ。どこに問題があるのか。コメの目詰まりでは農水省は猛省を迫られた「目詰まり」と聞いて思い起こすのは、2024年か