Ｋ−１レジェンドは?世紀の一戦?をどう見たか。ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦が２日に東京ドームで行われ、王者・井上尚弥（３３）が中谷潤人（２８）を判定３―０で撃破し、４本のベルトを守った。会場で観戦した立ち技格闘技「Ｋ−１」で活躍した元Ｋ−１・ＭＡＸ世界王者の魔裟斗（４７）は、試合後に取材に応じ「予想通りの世紀のマッチで、本当に紙一重。２人ともそんなに力の差は