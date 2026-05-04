今回は、自分勝手なモラハラ夫が土下座してきたエピソードを紹介します。「今さらそんなこと言われても遅い…」「今から約2年前に、家計を支えるためにパートに出ました。しかしまだ小さい子どもたちは度々体調を崩し、そのたびに仕事を休むことに。それ自体は仕方ないことですが、夫は休みやすい職場にもかかわらず、一度も子どものために仕事を休んでくれたことはありません。また夫は家事も育児もまったくせず、仕事が休みの日