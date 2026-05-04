アナログの魅力から近年、若者を中心に再ブームを迎えている「写ルンです」。しかし今、SNS上で大きな注目を集めているのは肝心の現像所の減少だ。「え！？ 写ルンですの現像するのに100キロ走破しないと行けないのマジ！？ 写真屋さん『ココらで出来る所はもう無いよ…』だと！？」と紹介したのは木工アカウントのsimanto工房さん（@simantokoubou）。【写真】写真を現像できるところ、皆さんの近所にありますか？写ルンですを現