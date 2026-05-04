テレビアニメ『バンドリ！ ゆめ∞みた』が、7月2日午後11時からTOKYO MXほかにて放送開始されることが発表された。初回は3話一挙放送となる。【動画】バンドリ！続編制作北欧ロケ敢行の『MyGO!!!!!』『Ave Mujica』映像「BanG Dream!（バンドリ！）」とは、キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Po