ニューアーク・リバティー国際空港に駐機する航空機＝2025年5月14日/Michael M. Santiago/Getty Images/File（CNN）米ニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に到着したユナイテッド航空の旅客機内で2日、客室乗務員に暴行して操縦室に押し入ろうとしたとされる男性乗客が拘束された。当局がCNNに明らかにした。港湾警察がCNNに語ったところによると、拘束されたのは48歳の男で、精神鑑定のため病院に運ばれた。同