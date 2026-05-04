テレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」が３日に放送された。この日は「美容整形で人生が１８０度変わった人ＳＰ」。整形に１億円以上をかけていることで有名なタレントのアレン様にスポットを当てた。アレン様は、ＳＮＳ総フォロワー数１００万人超え、インフルエンサーとしてバラエティー番組にも引っ張りだこ。整形を決意した理由は、学生時代に壮絶ないじめを受けたことだと過去に明かしていた。