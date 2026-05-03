新幹線の車内は、本来であれば目的地までの安らぎの時間であるはずです。しかし、リモートワークの浸透やインバウンドの急増といった社会の変化に伴い、車内の「静寂」を巡るトラブルが後を絶ちません。日本民営鉄道協会が発表した最新の「2025年度 迷惑行為ランキング」では、昨今の社会情勢を反映した意外な結果が浮き彫りになりました。総合ランキングで上位を占める項目と、訪日客に限定した際に「圧倒的1位」となる項目。そこ