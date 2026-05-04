137万回以上再生され5.3万「いいね」を獲得しているのは、子猫が自分で名前を選ぶ貴重なワンシーン。視聴者からは「名前の決め方可愛すぎます…！」「めっちゃ可愛い名前！」「毛色が合ってるから良いと思う」などのコメントが殺到しています。 【動画：子猫に『自分の名前』を選ばせてみた結果→『向かった先』が……まさかの瞬間】 気になる3択は？ Instagramアカウント「うにまる」に投稿されたのは、クリー