5月3日、ダウンタウンが出演・プロデュースする有料サブスク配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式Xが更新された。2日の生配信に出演したタレントの伊集院光が出演後のインタビューに答え、その映像が掲載されたのだが、そこに写る彼の変化した近影が騒然となった。「伊集院さんは、有料プラットフォーム『DOWNTOWN+』生配信番組『LIVE+』に出演しました。過去に『この番組の構成作家になりたい』と語っていた