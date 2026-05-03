【永田町番外地】#75小泉進次郎防衛相またやらかし！ 今度は自衛官を「軍人」とX投稿、会見で釈明も間違い認めず大炎上高市内閣は発足から半年が過ぎてなおも高支持率をキープするが、永田町では意外にも“黒字倒産”の危機が囁かれている。先の衆院選で3分の2の議席を得た高市自民党。これを売り上げ好調の企業にたとえ、それでも売掛金や過剰在庫、借入金返済などによる資金ショート、つまりは選挙公約の実現先送りや閣僚の