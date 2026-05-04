配達ピザチェーンのピザーラが2026年5月2日に公式サイト上で、従業員によるSNSの不適切投稿について謝罪した。「深く心よりお詫び申し上げます」ピザーラ蒲田店のアルバイト店員によるものと思われる動画がX上で拡散され、問題となっていた。ピザーラは公式サイト上に2日、「ピザーラ従業員による不適切な動画投稿についてのお詫びとご報告」を公開した。その中で、「ピザーラ蒲田店に勤務するアルバイト従業員が、昨年2月に店舗内