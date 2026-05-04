陸上自衛隊の第1師団第1普通科連隊はドクロや銃などをあしらった部隊の新しいロゴについて、批判の声を受けて使用を中止しました。陸上自衛隊の第1師団第1普通科連隊は、先月29日、傘下の第4中隊について、新たなロゴをXで公表しましたが、迷彩服を着たゾウが銃を持ち胸にドクロがあしらわれたデザインに批判の声があがっていました。これを受け、第1普通科連隊は今月2日、Xでロゴの使用中止を表明しました。ロゴについて「隊員の