ゴールデンウィークが明けると、新入社員の退職が増える――。そんな“風説”を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。実際、企業の現場ではこの時期の離職が課題とされています。背景には「五月病」と呼ばれる心身の不調も指摘されます。新入社員だけでなく、先輩社員を含めて、さまざまな心身のトラブルが増える5月を、どう乗り切ったらよいのでしょうか。企業側はどう対策すればよいのでしょうか。●5月はストレスに