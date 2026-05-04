テレビアニメ『呪術廻戦』の展示会「アニメーション呪術廻戦展『懐玉・玉折』『渋谷事変』」が、6月10日（水）〜6月29日（月）の期間、大阪・梅田にある阪急うめだ本店 9階 阪急うめだギャラリー・アートステージで開催される。【写真】虎杖悠仁の等身大フィギュアがお出迎え！展示会の詳細■ファン必見のオリジナルグッズも用意今回開催される「アニメーション呪術廻戦展『懐玉・玉折』『渋谷事変』」は、作中のシーンをイ