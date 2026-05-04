「寿司ロボットがカプセルトイになったら嬉しいけど、そんなにたくさんは売れないよね？マニアックだよね」――そんな“ちょっと弱気”な予想から始まった企画が、まさかのヒット。そして帰ってきました。業務用寿司ロボットの鈴茂器工と、こだわり系カプセルトイメーカー・トイズキャビンのコラボによる「1/10 SUZUMO 寿司ロボット（シャリ玉）」第2弾「plus」が、2026年8月から全国で順次発売されます。カラーは全5種で、価