声優の日笠陽子（40）が5日放送のABEMA「声優と夜あそび2026」への出演を見合わせることを発表した。体調不良のため。日笠が代表を務める所属事務所「i.nari」公式サイトを通じて4日に報告した。同サイトで「このたび弊社所属の日笠陽子が体調不良のため、以下の出演を見合わせることになりました」とし、5日放送の「声優と夜あそび 2026」への出演を見送ると発表。「この度は、関係者の皆様やいつも応援して下さるファン