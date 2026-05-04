ファジアーノ岡山は4日、「SNSアカウントにおける不適切な投稿に関する原因報告とお詫びについて」と題した声明文を発表した。明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第14節が2日に行われ、岡山はホームでサンフレッチェ広島と対戦。今季2度目の“中国ダービー”は、FWレオ・ガウショの来日後初ゴールで、1−0で岡山の勝利に終わっていた。同試合の64分には、広島のMF中野就斗が岡山のFW河野孝汰と接触。中野は倒れ込