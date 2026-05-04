きょう、群馬県渋川市の路上で交通違反の取締中だった警察官が倒れているのが見つかりました。警察官は取り締まりで声をかけた車にひかれ、車は現場から逃走したとみられています。きょう午後1時45分、渋川市伊香保町で通行人の男性から「警察官がひき逃げされたようだ」と119番通報があり、警察や消防が駆けつけたところ、路上に倒れている警察官が発見されました。警察によりますと、倒れていたのは渋川署の男性巡査部長（46）で