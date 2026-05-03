【ワシントン共同】米アフリカ軍は3日、モロッコでの合同演習に参加していた米兵2人が行方不明となり、モロッコ軍などと捜索活動を始めたと発表した。詳しい状況は不明。合同演習は「アフリカン・ライオン」。米軍によると、アフリカ諸国や北大西洋条約機構（NATO）加盟国の30カ国以上の軍が参加して4月下旬から5月上旬にかけてモロッコやセネガルなどで実施。米兵2人は2日、モロッコ南部の訓練区域付近で行方が分からなくなっ