北海道岩見沢市の空き家で2026年5月4日、砲弾のようなものが見つかり、自衛隊が処理に向かっています。5月4日午後2時ごろ、岩見沢市栗沢町最上の住宅街の空き家を管理する人から「数年前に遺品整理をしていたら、砲弾のようなものを発見した」と道警本部にメールで相談がありました。午後4時ごろ、警察官が長さ約15センチ、幅約5センチの砲弾のようなものを発見し、空き家周辺の半径約50メートルを交通規制しました。