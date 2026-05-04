元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が3日夜、Xを更新。SNS上などで論議を呼んでいる“タモリ論争”をめぐり、私見をつづった。この件は4月20日、ヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」などと発言。すると出演していた「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（45）も同調し