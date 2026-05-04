『旦那さんの私服どうしていますか？』とあるママから寄せられた質問。投稿者さんの旦那さんは、平日は会社勤めでスーツを着用。週末は私服というスタイルなのだそう。問題はこの“私服”。本人にこだわりがあればいいでしょうけれど、あまりこだわりがない方もいらっしゃいますよね。だからこそ「これでいいのかしら？」と、妻である投稿者さんは突然聞いてみたくなったのかもしれません。さてみなさん、旦那さんの私服、どうして