ハワイ州観光局は4月28日、シニア層を対象としたハワイへの観光促進・活性化を目的とした新プロジェクト「65歳からのハワイ」を開始し、都内で発表会を開催した。2025年の日本人のハワイ渡航者数は731,922人と前年比3.3％増となり、回復基調が続いている。属性はシニア、富裕層、リピーターが多くを占めており、今回のプロジェクトはこの回復をさらに加速させることを目的としている。日本において約3人に1人が該当するシニア世代