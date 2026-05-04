アーティスト、そして世界的なファッションアイコンとして君臨するLISA（リサ）が設立したアーティストマネジメント会社兼ブランド「LLOUD」。5月1日より、東京・六本木の「RESTIR（リステア）」にて、期間限定ポップアップイベント『LLOUD POP-UP in Tokyo』が開催中だ。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ストリートブランド「IWANNABANGKOK」とのスペシャルコラボレーションアイテムが日