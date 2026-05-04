錣山部屋に出稽古した豊昇龍。左はいとこの天狼星＝東京都江東区大相撲の横綱豊昇龍が4日、東京都江東区の錣山部屋で夏場所（10日初日・両国国技館）前の最初の出稽古に臨み、精力的に20番取った。同じく出稽古の幕内隆の勝、大栄翔らに17勝3敗。昇進8場所目での横綱初制覇に向け「体の動きは悪くない。あともう少し稽古していく」と納得の口ぶりだった。踏み込んで頭から当たり、激しく突っ張る形が目立った。「当たって突き