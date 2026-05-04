ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）がゲスト出演し、嫌いな芸人についてぶっちゃける場面があった。「嫌いな芸人はいますか?」と質問されると、尾形は「1人だけいるのよ。これを言って相手がおいしくなるのも嫌なくらいで。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」と名前を明かしたが、ピー音で隠されていた。尾形が「暴力が凄く