電車のつり革に「コロッケ」が刺さっていた――そんな目撃談がX上で注目を集めている。【衝撃の光景】電車のつり革にコロッケが…何故こうなった？不思議な車内風景う〜ん、ちょっと何を言っているのかわからない。つり革にコロッケって......どういう状況？......さ、刺さってるぅぅぅうう！？つり革のベルト部分に、こんがりキツネ色のコロッケが！！！！！これは何？何故こうなった？何のために？Jタウンネット記者は5月1