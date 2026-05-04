マンションの窓を清掃中に携帯番号を差し出された翔太！出会いのない職場に一筋の光【漫画】本編を読む商業雑誌でなくてもSNSで自身の漫画を投稿できるようになり、読者と直接つながれる現代。読者と共に作り上げていく漫画が話題になった、コマkoma(@watagashi4)さんの「窓拭きお兄さんが告られておじさんたちが奮闘する漫画」を紹介する。本作は、読者コメントの反応を見ながら話が展開し、「ツイバズ」に速報されるほど話題にな