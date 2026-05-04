大阪府和泉市で母と娘が殺害された事件。殺人の疑いで逮捕されたのは、娘の元交際相手・杉平輝幸容疑者（51）でした。 【写真を見る】殺人容疑で逮捕された杉平輝幸容疑者(51) 容疑者と被害女性の間に一体何が？事件を防ぐことはできなかったのか…。最新情報を交えて元警視庁刑事・吉川祐二氏が解説します。 ◎吉川祐二：元警視庁刑事現在は警察時代の経験を生かし防犯コンサルタントとしても活躍 【目次】・「持ってき