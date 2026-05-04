お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（４０）と嶋佐和也（３９）が３日、自身のユーチューブチャンネルを更新。２日に東京ドームで行われた世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ・井上尚弥と中谷潤人の一戦に言及した。屋敷は２人の熱戦に心打たれたようだ。「なんなんあいつら」と感嘆すると「何ヶ月も何年も意識してきた相手とさ、親父どっちも見とってさ。入場して布袋さんがおって、生オーケストラみたいな」と興