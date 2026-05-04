俳優・東出昌大（３８）の衝撃的すぎる最新姿が公開された。プロレスラーとして再始動したタレントのフワちゃんが４日までにインスタグラムを更新。「東出さんと山に行くって、結構人生レベルのバケットリストだったぞ！！」と柔道男子１００キロ級で２０２１年東京五輪金メダルでプロレスラーのウルフアロンとともに、４日から始まるＡＢＣ制作の「東出昌大の野営デトックス」（月曜・深夜０時）に出演たことを告知。「みん