（ワシントン、台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統のエスワティニ（旧スワジランド）訪問実現を巡り、米国務省の報道官は3日、総統のエスワティニ訪問は定例の訪問であり、「政治化されるべきではない」と述べた。中央社の取材に対し、メールで背景事情説明として回答した。報道官は、台湾は米国やその他の多くの国にとって信頼でき、能力を持つパートナーだとし、台湾と世界各国の関係は、エスワティニを含むこれらの国家の