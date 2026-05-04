新玉ねぎがおいしい季節に作りたい、ちょっと特別なハンバーグ。旬の甘みとみずみずしさをしっかり味わうために、玉ねぎはあえて粗く刻んでたねに加えます。シャキシャキとした食感とうまみが際立ち、ひと口で違いが分かる仕上がりに。大ぶりの新玉が手に入ったら、ぜひ味わいたい一品です。『粗刻み新玉バーグ』のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……200g 新玉ねぎ……1/2個（約100g） 大根……2cm（約100g） サラダ菜の葉（小）……