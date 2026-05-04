韓国サッカー界に大きな激震が走っている。フェイエノールトに所属する韓国代表のMFファン・インボムが、今年３月に負った怪我の影響で、今季終了となる見込みとなったのだ。母国メディア『MHNスポーツ』は５月３日、「韓国サッカー界は深刻な危機に。“韓国のジダン”ことファン・インボムがワールドカップ開幕40日前に足首の負傷でシーズン絶望。代表入りも危ぶまれる」と報じた。「３月15日に行われたエクセルシオール戦