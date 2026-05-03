元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が3日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（関西ローカル）に出演し、高市早苗首相を巡って持論を述べた。橋下氏は「高市さんは内政においてはいろいろと努力されているし、期待感があるのは間違いない」と評価する一方、「ずっと総理になる前から疑問に思っていたのは、ものすごい威勢のいいことを言うけど、総理になったら、そのことを何一つできないだろうと思っていた」と指摘。非核三原