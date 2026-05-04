味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」が、競合ひしめくラーメン業界にあって近年、急速にその勢力を拡大している。その特徴は何と言っても、メジャーとされる醤油や塩、豚骨でもない“味噌に特化”することで、他店との差別化を図っているという点。今や《味噌ラーメン＝田所商店》と想起するコアなファンも増加中だ。ちなみに、“田所商店”について調べていると、各大手メディアがあまり報じていない一方、SNSやネット掲示板など