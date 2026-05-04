昨年10月放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）で、30年間住んでいた世田谷の戸建てを売却したことを明かした元「シブがき隊」の"ふっくん"こと布川敏和さん（60）。現在は都内のマンションに転居し、"終活"を始めていた。【写真を見る】還暦を迎えたふっくんと、元妻・つちやかおりさんの現在、離婚から12年経った意外な関係とは…？やんちゃな悪ガキのイメージだったふっくんも還暦を迎え、アイドル時代とは一変した毎日を送