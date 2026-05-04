5月に入り、いまはゴールデンウイークの真っ只中。時期はまさに「立夏(りっか)」で、夏がはじまる頃となります。さわやかな青空に、ひんやり冷やしたスイーツがますます魅力をましていきます。2026年5月の新作5品まとめ(5月5日発売予定)本記事では、ファミリーマートで5月5日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年5月のスイーツ新商品まとめ見た目も味もプリンのようなパン、コーヒ