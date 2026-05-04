WHO＝世界保健機関は3日、大西洋を航行中のクルーズ船で、ネズミなどに由来するハンタウイルス感染症の患者や疑い例が確認され、これまでに3人が死亡したと発表しました。WHOによりますと、大西洋を航行中のクルーズ船で、1人のハンタウイルス感染症が検査で確認され、ほかに5人に感染の疑いがあります。6人のうち、3人が死亡し、1人が南アフリカで集中治療を受けているということです。ハンタウイルス感染症は、感染したネズミな