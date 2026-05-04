野菜摂取目標に約100ℊ足りない厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量は350g。だが、令和5年（2023）の「国民健康・栄養調査」によると、日本人の平均摂取量は256.0g（男性262.2g、女性250.6g）にとどまり、約100g足りていない。この10年で、男性の野菜摂取量は減少し、女性も平成27年以降減少傾向にあるという。摂取できていないという人に「できない」理由を訊くと、「調理の時間がないから」、「野菜がおいしくないから」「