昨年4月24日発売の「週刊文春」で女優・永野芽郁（26）と俳優・田中圭（41）の不倫疑惑が報じられてから1年が経った――。報道以降、ポーカーの世界大会に出場しているのを目撃されるなど、“ギャンブラー”としての才覚が注目を集めた田中。一時的に俳優業からは遠ざかっていたものの、今年3月末には映画『キングダム魂の決戦』（7月公開予定）に呉鳳明（ごほうめい）役で出演することが発表されるなど、再始動に向けた動きが徐