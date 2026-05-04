［論点憲法改正］＜中＞「法律の範囲内でできることと、できないことがある」３月１９日の日米首脳会談。高市首相はトランプ米大統領にこう伝え、ホルムズ海峡への自衛隊の艦船派遣には法律上の制約があることに理解を求めた。その制約の根本にあるのは、戦争放棄や戦力不保持を定めた憲法９条だ。首相は同３０日の衆院予算委員会で、トランプ氏に説明した制約に「憲法も含まれる」と語った。米国とイランが戦闘を続けて