【北京共同】中国外務省は3日、1946年5月3日に極東国際軍事裁判（東京裁判）が始まってから80年となったことを受け「日本で新型軍国主義が形成され災いとなっている状況で、東京裁判を思い起こすことは現実的意義を一層有している」と主張する談話を発表した。談話は、80年後も「日本軍国主義の害毒」が残っていると表明した。一部の政治家らが靖国神社を公然と参拝して再軍事化を加速し、憲法修正を推し進めることで、日本自