【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは3日までに、米軍による港湾封鎖に対抗するため、イラン側が機雷を装着したイルカを米軍艦への攻撃に使用することを検討していると報じた。イラン当局者の話としている。実現性は不明。報道は4月30日付で、当局者は潜水艦を含め、「これまで利用されていない兵器」の活用を模索していると語った。ホルムズ海峡はイルカの生息海域として知られる。米中央軍は4月中旬以