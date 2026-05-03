「糖毒脳」という言葉を聞いたことはあるだろうか。オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏が、糖の影響で認知症リスクが高まった状態の脳を表した言葉だ。まさに「糖に毒された脳」を示しており、その影響は20代から始まっているとも言う。この事実を紹介した下村氏の著書『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたい