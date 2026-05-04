内閣府が公表した『令和7年版 高齢社会白書』によれば、65歳から69歳の就業率は54.9％に達し、この世代の2人に1人が働く時代となりました。特に男性に限れば、同年代の62.8％が職についており、高齢者の就業者数は21年連続で過去最多を更新し続けています。もはや日本の労働現場は、彼らの存在なしには成り立ちません。現役時代に年収1,200万円を稼いでいたサカイさん（仮名／66歳）も、この統計データのなかに刻まれた一人。彼が