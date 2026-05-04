◇ボートレース戸田第37回ゴールデンカップ4日目（2026年5月4日戸田）ボートレース戸田「第37回ウインビーカップ」の4日目が、4日に行われた。7Rで1号艇・佐藤翼（コンマ04）、2号艇・河上年昭（同05）、3号艇・高木真白（同06）、5号艇・西田和加（06）の4艇がフライング。賞典除外となった。佐藤翼はSGオーシャンカップ（びわこ、7月28日〜8月2日）後に30日間のフライング休みとなる。