（台北中央社）衛生福利部（保健省）疾病管制署は2日、北部・新北市在住の70代の男性がハンタウイルスに感染したと明らかにした。ハンタウイルスはネズミなどのげっ歯類が保有するウイルスで、台湾でヒトへの感染が確認されたのは今年に入って2例目。同署は、症例数は過去4年間の同時期と同程度だとしている。今年1月には、ハンタウイルスに感染した台北市の70代男性が、発症から8日で死亡した。台湾でハンタウイルスによるヒトの