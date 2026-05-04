お気に入りの爪とぎベッドで丸くなって眠るという猫。見事なニャンモナイト姿がだんだんと変化したそうで…？可愛すぎる寝姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で5万回表示を突破し、「うっとりするくらい美しい」「みっちみちでかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：爪とぎベッドの中で『丸まっていたネコ』を見ると…完璧すぎる『驚きの瞬間』】 成長するニャン